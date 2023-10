Raju etteaste. Kuidas on võimalik, et artist suudab kaks tundi jutti laulda, tantsida ja publikuga vestelda? Ent Lõuna-Korea muusikatööstuses on kõik see võimalik. Foto : Stanislav Moškov

K-POPI STAAR B.I KÄIS TALLINNAS! Fänn kontserdil: „Ta märkas mind, ta vaatas mulle otsa! Ta lehvitas mulle!“