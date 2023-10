Fänn K-popi tähe kontserdil: „Ta märkas mind, ta vaatas mulle otsa! Ta lehvitas mulle!“

Hetkeks, kui K-popi täht B.I Noblessneri valukojas lavale sööstab, on publik juba pöördesse viidud. Tervelt tund aega on teismelist fänkonda üles keeranud DJ. Pilgeni täis saalis hõljub noore higi paks lehk. See on teismeliste pidupäev. Ning K-popi toode annab kontserdi täies hiilguses. Kaks tundi jutti.