LAPSI ÄHVARDAB SAMA SAATUS? Printsess Beatrice paljastas, et ta mehel on düsleksia nagu temalgi

Kanada seltskonnaväljaande Hello! teatel rääkis printsess oma düsleksiast podcast'is „Lessons in Dyslexic Thinking“ („Düslektilise mõtlemise õppetunnid“). Düslektikuna mõistab ta oma meest Edot paremini. Ent neil on kaheaastane tütar Sienna ja Edol varasemast kaheksa-aastane poeg Wolfie. „Kahe düslektikuna saame kunagi lapsevanematena sotti, kas meie lastel on düsleksia ja kuidas neid kõige paremini toetada,“ ütles printsess, paistes vihjavat ka tulevastele beebiplaanidele. „Aga kõige tähtsam on see, et kui neil õnn olla düslektikud, siis olen väga tänulik, et saame neid oma ressurssidega aidata.“