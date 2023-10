RAJU MUUTUMINE! Plastikakirurgi noa all käinud Kristina Pärtelpoeg taastub pärast kolme operatsiooni: algul ei jaksanud üle viie minuti püstigi seista!

Kristina tõdeb, et mõtles kõhuplastika tegemisele päris pikalt. „Eelmise aasta detsembris käisin esimest korda konsultatsioonis ja tollest ajast olen asja igatpidi kaalunud. Kas ikka tasub või pigem mitte? Lõpuks otsustasin, et teengi! Miks ka mitte, onju?!“ ütleb suunamuudija enesekindlalt. Põhjuseks polnud aga sugugi see, et ta oleks end koledana tundnud või arvanuks, et vajab hädasti tuunimist. Ei, sugugi mitte! Pigem tahtis noor naine end oma riietes mugavamalt tunda. „Olengi juba märganud, et teksad ja kleidid istuvad palju paremini ja kõht ei ripu ette,“ tunnistab ta uhkelt.