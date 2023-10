RAJU MUUTUMINE! Ilukirurgi noa all käinud Kristina Pärtelpoeg taastub pärast kolme operatsiooni: algul ei jaksanud üle viie minuti püstigi seista!

Tõstku käsi, kes ei tahaks oma välimuses midagi muuta! Hea uudis on see, et tänapäeval sellist asja polegi, mida parandada ei saaks. Küsimus on vaid julguses ja loomulikult rahakotis. Suunamudija Kristina Pärtelpoeg tegi hiljuti mitte ühe, vaid lausa kolm iluoperatsiooni korraga!