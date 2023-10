ÕL TV | Fotograaf Toomas Volkmann: „Selleks, et olla hästi ilus, pead olema natuke kole.“

„Ma ei otsi klassikalist ilu ja arvan, et ilus peab olema mingisugune luhtumine, siis on ta huvitav. Nagu Jaapanis ja Koreas – seal on kõige ilusamad naised need, kelle üks silm on loid. Tead, miks? Sest kui ta sulle otsa vaatab, siis sa ei saa aru, kummale poole sa pead vaatama. See salapära on ka üks aspekt, mis mulle meeldib. Selleks, et olla hästi ilus, pead olema natuke kole,“ räägib fotograaf Toomas Volkmann.

Vaata saadet!