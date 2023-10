Dagmar Oja avaldab oma võimsa kaalukaotuse saladuse: nüüd juba tean, kuidas mu keha käitub!

Perele ja Kodule antud intervjuus sõnab naine, et esimesed kümme kilo raputas ta maha pelgalt jalutamas käimisega. Kõige suurem muutus algas neli aastat tagasi, kui Rolf Roosalu kutsus teda ja Kaire Vilgatsit endaga kaasa nii spordiklubisse kui paastulaagrisse – nüüd paastubki naine kahel korral aastas.

„Ma ei propageeri kindlasti üksi kodus paastumist, seda tuleks teha järelevalve all. Siiamaani olen seda teinud ainult laagris nii, et igal hommikul on arstlik ülevaatus, aga nüüd juba tean, kuidas mu keha käitub,“ räägib naine.