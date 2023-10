ŠOKK: Grimes alustas oma laste isa Elon Muski vastu kohtuteed!

New York Posti valduses olevatest kohtudokumentidest on näha, et Claire Boucher ehk Grimes andis 29. septembril California kohtus sisse taotluse „vanemlike suhete kehtestamiseks“. Taotluse eesmärk on lasta kohtul identifitseerida lapse seadusejärgsed vanemad, kui nad pole omavahel abielus.