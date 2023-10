HÜVA NÕU | Üksikema jagab nõu, kuidas 500 euroga kuus ennast ja kolm last ära toita

PersonaaltreenerJanika Koch-Mäe korraldas septembris väljakutset, kuidas 500 euroga kuus ennast ja kolm last ära toita. Janika tõdeb, et hindade kallinemine on teda ja tema peret kindlasti mõjutanud – kätte jääb oluliselt vähem raha. Seetõttu on ta pidanud viimasel aastal igakuisetel väljaminekutel rohkem silma peal hoidma. Näiteks võrdleb Janika elektripakettide ja kütuse hindu ning toidukaupade maksumusi pidevalt. Milliseid nippe kasutades üksikema hakkama saab?