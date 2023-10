75. sünnipäeva tähistanud Siim Kallas: „Lahingus oled sa üksi, alati üksi...“

Veerand tundi enne raamatuesitluse algust tunneb Siim Kallas ärevust. „Alati, kui on ees mõni avalik esinemine, on mul närv sees,“ sõnab ta. Talle on tulnud toeks abikaasa Kristi ja tütar Kaja. „Vend Ülol on raamat juba loetud, emal ka. Mina pole veel jõudnud, aga abikaasa Arvo praegu loeb ja kiidab,“ sõnab peaminister.