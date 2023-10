FILMIARVUSTUS | Eduard Vilde suutis kividki naerma panna, kas vastne film „Vigased pruudid“ suudab seda ka?

Vaevalt mõistis kirjanik Eduard Vilde aastal 1888 ette kujutada, et äsja valminud jantlik lugu „Vigased pruudid“ saab korduvalt filmiks. Pole ju ses vallatus lühijutus pikki dialooge ega tegevuspaikade vaheldumist. Et aga Vilde oli koomika suurmeister, kes väidetavalt suutis kividki naerma ajada, siis näikse just see olevat põhjuseks, miks režissöörid „Vigaste pruutide“ võrku langevad.