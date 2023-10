Rootsi krimikuningannat süüdistatakse räiges pettuses

Veebiportaal Kvartal on analüüsinud tehisintellekti abil Camilla Läckbergi teoseid ja nende stiili, vahendab Iltalehti. Kuna (ka eesti keeles ilmunud) Fjällbacka raamatusarja kõigis raamatutes on stiil ühesugune, järeldab Kvartal, et selle kirjutamisel pole variautori käsi mängus. Küll aga olevat tehisintellekti abil selgunud, et Läckbergi raamatud „Kvinnor utan nåd“ ja „Gå i fängelse“ on kirjutanud variautor - nimelt krimikirjanik Pascal Engman, kes on kirjas kõnealuste teoste toimetajana.