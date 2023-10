PÄÄSTAB TÄNAVAKOERI! Kelly Sildaru plaanib Türgist leitud kutsikatele uued kodud leida: pole vahet, kus ma viibin – kui näen abivajajat, siis aitan

„Meil lõi lambi põlema see, kui nägime kuurortis, kuidas kohalikud mehed koera jalaga peksid. Karjusin neist ühe peale, kuigi ma ei kaota tavaliselt enesevalitsust. Ei ole harjunud sellist asja või käitumist nägema. Too mees lihtsalt irvitas ja ütles: „I am sorry“ (palun vabandust – ingl. k),“ meenutab Kelly Sildaru Türgi puhkusereisil nähtut. Just siis tegi ta koos sõbranna Gita Siimpojaga otsuse, et aitavad kuuele tänavakutsikale, nende emale ja peksa saanud koerale Eestis kodud leida.