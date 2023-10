VIDEO | VAPUSTAV VAATEMÄNG: Iiri menubänd U2 avas 2,3 miljardit dollarit maksnud Las Vegase kontserdisaali

Uudisteagentuuri AP teatel oli publiku seas arvukalt kuulsusi: Oprah Winfrey, LeBron James, Matt Damon, Andre Agassi, Ava DuVernay, Josh Duhamel, Jason Bateman, Jon Hamm, Bryan Cranston, Aaron Paul, Oscar de la Hoya, Henrik Lundqvist, Flava Flav, Diplo, Dakota Fanning, Orlando Bloom ja Mario Lopez. Bono teatas publikule, et kohal on ka Paul McCartney. Talle paistis olevat pühendatud The Beatlesi „Love Me Do“. Bono tunnustas ka Sphere'i omaniku James Dolani jõupingutusi erakordse tasemega uute kontserdielamuste võimaldamisel. Dolan on kuulsa New Yorgi Madison Square Gardeni juht ning New York Knicksi ja Rangersi omanik. Just tema oli Sphere'i tulevase välimuse esimesena paberile visandanud.