MIS JUHTUS? Hollywoodi paar poseeris vaid päev enne abielu purunemist armunud moega

Veidi üle nelja aasta abielus olnud Jackson (45) ja Turner-Smith (37) püüdsid pilke 12. septembril COSi sügistalvisel moesõul ning poseerisid käsikäes otsekui vast armunud, kirjutab New York Post. Kuid sel nädalal ilmnes, et näitlejapaar on lahku läinud. Lahutuse andis sisse Jodie ning märkis dokumentides nende ametlikuks lahku kolimise päevaks 13. septembri. Abielu purunemise põhjuseks nimetab näitlejanna ületamatuid erimeelsusi.