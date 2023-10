TÄHED JA TÄHEKESED | Jaanus Rahumägi tütar Katariina: vanemad õpetasid mind iseseisvaks ja enesekindlaks naiseks, latti pole mõtet liiga madalale seada

Rahumägide pere on olnud alati väga lähedane, kus vanemad – isa Jaanus ja ema Mari – on hoolivad, aga samas nõudlikud. Katariina on pere keskmine laps, tal on vanem õde Liisabell (35) ja noorem õde Maria Heleene (14). Kõigil umbes kümme aastat vahet. „Meid on kasvatatud iseseisvateks, konkreetseteks ja enesekindlateks naisteks,“ räägib ta. „Noorem õde on hetkel enesekindluse etalon. Teda milleski ümber veenda on keeruline. Sama on minu vanema õe Liisabelliga, kes kasvatab samas vaimus omakorda kahte tütart. Meil on peres koos vanaemaga kokku seitse naist. Kuna vanaema on meil geoloogia professor ja ema lõpetanud kõik koolid cum laude’ga, siis on haridus meie peres alati olnud esimesel kohal,“ kõneleb Katariina.