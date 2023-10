GALERII | Vastne komöödiafilm „Vigased pruudid” pani publiku lustima. Vaata, kes käisid esilinastusel!

Rahvapärast huumorit täis on ka uusversioon „Vigastest pruutidest“. Vähemasti esilinastusel pupsus saalitäis rahvast naerda. Kes naerda ei julgenud, see muheles omaette. Esilinastuspublikul lusti jagus. Pole ka ime, sest režissöör Ergo Kuld on toonud „Vigastesse pruutidesse“ erakordselt särava näitetrupi: mulkidest kosilasi mängivad Pääru Oja (Enn) ja Kaspar Velberg (Jaak), noored armastajad on Maarja Johanna Mägi (Leena), Oskar Seeman (Joosep), Maria Teresa Kalmet (Miina) ja Simo Andre Kadastu (Juhan). Lipuvere peremeest Marti kehastab Harry Kõrvits, Juhani isa möldri rollis on Tarvo Vridolin, kasakat mängib Meelis Rämmeld ja kõrtsmikku Margo Mitt.