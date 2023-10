TONTLIK KLIENDITEENINDUS? Lembelaulik Kerdo Mölder hädas endast lekitatud andmetega: „Piinlik, vastik, tülgastav ja rõve!“

„Tundub, et mul pole üldse enam õigust oma privaatsusele,“ on ansambli Respekt solist Kerdo Mölder marus. Lavalaudadel särama harjunud mees ei pane imeks, et aeg-ajalt ikka fännid ligi astuvad ja midagi temalt pärivad. Ometi ei osanud lauluäss aimatagi, et tema privaatsus võiks ohtu sattuda väärika ja suure tehnikaettevõtte osalusel.