Võitlus internetiavarustes levivate võltsitud alastifotodega ei näigi vaibuvat! Sisulooja Laura Kiisk: väsitav, et pean seda taas läbi elama

Saatest „Armastuse malev“ tuntuks saanud sisulooja Laura Kiisk on juba enam kui aasta olnud kimpus võltsitud alastifotoga, mis levib internetis kulutulena. „Keegi on Telegrami postitanud erinevate tüdrukute nimedega kaustad, kus on neist ebasündsad pildid. Piltidele saab ligi sellele inimesele raha makstes või temaga omakorda mingitest tüdrukutest pilte jagades. Seal on ka minunimeline kaust.“