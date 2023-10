ERILINE AMET! Matusefotograaf Joanna Raudhein: minul on väga suur surmahirm

„Olen alati naljaga öelnud, et matuste juures meeldib mulle surnute vaikiv olek. See on seltskond, keda eelistan elavatele. Vaikus on sageli kõnekam kui sõnad ja seda sõnadeta kõnet võib kuulda ainult matustel,“ räägib matusefotograaf Joanna Raudhein (26). Matus on tema arvates ainus sündmus, kus näidatakse inimese vastu siirast ja südamlikku lugupidamist. Just see emotsionaalne ehedus paelubki teda oma töö juures enim.