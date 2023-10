Vaata, milline kaunitar krooniti tänavu Miss USAks

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Noelia Voigt kirjutas päev enne saatuslikku õhtut Instagramis, et on missivõistlustel osalenud juba seitse aastat. „Need on mind nüüdse hetkeni toonud.“ Tulevane Miss USA ütles, et astub kohtunike ette vähimagi hirmuta ja tahab näidata, kes on tõeline Noelia.