ÕL VIDEO | LENNUKIST LAVALE! Staarisaate finalist Robin Kristofer Kukk pöörab näitlemiskogemuse enda kasuks: oskan kaameraga flirtida!

Pärast pikka lendu Austraaliast salvestusele jõudnud Robin Kristofer Kukk tunnistab, et seekord ajavahe teda eriti ei morjendanudki. „Mõtlesin, et tuleb kindlalt ärevus. Aga kuidagi sain täna just kõige paremini magada. Nüüd olen täiesti Eesti režiimi peal,“ nendib Robin rõõmsameelselt.