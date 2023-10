NAINE NUTAB KÕRTSIS: „Downton Abbey“ täht lahutab 25 aastat kestnud abielu

Briti kõmuleht ei tea, kas mängus võib olla uus südamedaam, kuid Lulule lähedal seisvad isikud on tema toetuseks üles astunud. „On selge, et Lulu tunneb, nagu ei loeks enam kui kakskümmend abieluaastat mitte kui midagi.“

Daily Mailile teadaolevat läksid Hugh ja Lulu lahku juulis. Teise allika väitel palus Bonneville oma kauasel kaasal ühel õhtul maha istuda ja ütles, et kõik on läbi. Neil on 20aastane poeg. Sel nädalavahetusel kinnitas Bonneville'i pressiesindaja, et abikaasad on tõesti lahku läinud.

2012. aasta intervjuus kinnitas Lulu, et Hugh' kuulsus ei morjenda teda. „Ma ei märka seda. Ma ei märka, et naised tema ümber lipitsevad - kuigi ma tean, et kõik räägivad sellest. Ärge unustage, et me tutvusime teismelistena ja meil on pikk ühine minevik.“