ARVUSTUS | Lihtsuses peitub jõud. „Kummitus Veneetsias“ on seni parim Hercule Poirot’ müsteerium

Hercule Poirot sai esimest korda paberile juba 1916 ning tänaseks on teda kehastanud tervelt 28 erinevat näitlejat. Hetkel viimane on Kenneth Branagh, kes armastab klassikalisi „kes-tegi-ja-kuidas“ mõrvamüsteeriume. Värskelt kinodesse jõudnud „Kummitus Veneetsias“ on tema jaoks juba kolmas Poirot’ roll ning nagu eelmised filmid, siis ka see on põhimõtteliselt lauamängu Cluedo ekraniseering. Kerge vaadata, mega stiiline visuaalne tunnetus, kostüümid ja imeilusad asukohad keset Veneetsia märgasid ja ajaloost nõretavaid tänavaid.