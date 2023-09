ARVUSTUS | Ulme nagu ulme olema peaks. „Looja“ on ilus, kerge ja žanripuhas meelelahutus

Suure kosmoseulme austajana on mul selline armastus-vihkamine suhe Tähesõdade universumiga, kus põhimõtteliselt kõik põhiseeria filmid on vastumeelt, kuid universum läbi muu meediumi on südamelähedane. Eriti armastan Gareth Edwardsi lavastatud „Rogue One“ (2016), mis oli väikene eraldiseisev lugu ühe suure põhiloo narratiivi augu lappimiseks, kuid see toimis hästi algusest kuni lõpuni. Värskelt kinno saabunud Edwardsi lavastatud ja kirjutatud „Looja“ ei ole midagi auhinnalist, kuid ulmefilmina on sellel palju öelda ja näidata. See on meeldejääv seiklus, mis oma stiililt võiks vabalt olla Neill Blomkampi tehtud „Chappie“ otsene järg.