ÕL VIDEO | Üksinda telekanali peole tulnud Franz Malmsten kurdab raskest elust: tänapäeval on nii raske sõpru leida!

Kui enamik meelelahutajaid ja tegijaid tuleb suurejoonelistele meediaüritustele selleks, et oma värsket loomingut promoda ning laiemale publikule uusi projekte tutvustada, siis Franz Malmsten tuli glamuursele telekanali galale hoopis teiste eesmärkidega. Selleks, et tasuta süüa ja juua! Casual valges T-särgis punavaibal ilmunud näitleja räägib oma suhetest moega ning paljastab, kes on see eriline inimene tema elus, kes teda inspireerib!