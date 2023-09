Naima Neidre: „Silvi Liiva nii ootamatu lahkumine oli meile kõigile šokk.“

Silvi ja Naima kohtusid Tartu kunstikoolis, kus nad samal ajal õppisid. „Silvi oli minust üks aasta eespool ja õppis hoopis teist eriala, moodi; mina aga dekoratiivkujundust. Nii et esiotsa olime ehk isegi rohkem ninapidi koos internaadis. Esimese satsi elasime Raekoja platsil nn viltuses majas, kus täna asub Tartu kunstimuuseum. Teisel korrusel elasid kunstikooli tüdrukud ja kolmandal korrusel muusikakooli poisid. Mina Silviga ühes toas küll ei elanud, aga eks ajapikku hakkasid kunstikooli tüdrukud ja muusikakooli poisid omavahel segunema ning lõpuks viidi tüdrukud sealt hoopis ära Heidemanni tänavale. Asi ei läinud just käest ära, aga eks poistega tekkis liiga palju suhteid ja õppimine hakkas selle all kannatama,“ muigab Naima Neidre. „Nii need poisid ja tüdrukud lahutati. Kõrval oli meil Heidemanni tänaval söökla, kus käisime söömas, aga ega jätkuvalt me palju Silviga kokku puutunud, sest tunnid olid ju igal erialal eraldi.“