GALERII | Moefilmide festivali eriseanss tõi kokku palju disainigurmaane

Festivali korraldaja Helen Saluveeri sõnul avab 3. oktoobril Jaapani moebrändi Matohu loomeprotsessi jälgiv dokkfilm „Kandes muutuste aega“, mille juhatab sisse ehte- ja moekunstnik Tanel Veenre. Kuna Saluveer on ise suur jaapani kultuuri huviline, siis pidas ta just seda filmi sobivaks avaseansiks, kuna see paneb mõtisklema aja ja selle hetkelisuse üle ning kuidas kaduvikus üritada luua midagi, mis kestab.

Dokumentaal „Kandes muutuste aega“ (Utsuroi no Toki wo Matou) jälgibki moebrändi Matohu disainiduo Hiroyuki Horihata ja Makiko Sekiguchi teekonda ühe kollektsiooni valmimisel. Nad loovad tekstiile koostöös põliste kudumisvabrikute ja käsitöölistega, kasutades Jaapani erinevates piirkondades säilinud iidseid tehnikaid. Nad teevad riidedi, mis on ajatud ja mida kandes on hea vananeda, nagu ütleb filmis üks nende klient. „See film tuletab meelde, kui oluline on olla tundlik - kunstnikuna, aga ka inimesena,“ sõnab Veenre. „Tundlikkus on punane niit, mis läbib kogu seda mõttemaailma ja filmi.“