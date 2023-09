Nugadega tantsinud Britney Spearsi koju ilmusid politseinikud

Ventura maakonna šerifi esindaja ütles CNNile, et keegi Spearsi lähedane helistas võimudele, sest oli lauljanna heaolu pärast siiralt mures. „Mõni võib väita, et ta [Spears] väljendas oma loomevabadust, ja mõni võib väita, et see [tants nugadega] on ohtlik ning küsimus on turvalisuses või tuntakse muret vaimse tervise pärast.“ Esmalt helistas murelik lähedane Los Angelese politseijaoskonna vaimse tervise hindamise tiimile. See edastas kõne maakonna šerifi kontorisse. Patrull saadeti veenduma, et Spearsiga on kõik korras.