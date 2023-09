Eestiski esinenud kitarrilegend Al Di Meola sai keset kontserti infarkti

Kontserdil käinud fotograaf Dragos Cristescu rääkis uudisteagentuurile Associated Press, et nägi Di Meolat rinnust haaravat. Seejärel vankunud kitarrist lava taha. Di Meola trio kaks ülejäänud liiget mängisid veel mitu minutit edasi. Seejärel teatati, et kontsert katkestatakse.