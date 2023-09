VIDEO | VIBE 25 | Ene-Liis Semper meenutab: alasti inimesed läbi torgatud poltidest, verd voolas, lihatükid rippusid...

29. septembri öösel toimub sündmus, mida tihti ei juhtu - avatakse kultusfotograaf Toomas Volkmanni näitus pöörase peoga, kus 90ndate klubiskeene võtab üle Fotografiska. Taltsutamatu, vaba, häbitu. Serveeritakse ohjeldamatult armastust ja hedonismi. See pole heietamine, vaid uue mälestuse sünd! Volkmanni näituse „täis minevik“ avapidu on inspireeritud legendaarsest pidudesarjast VIBE ja 90ndate Eesti klubiskeenest, milles Toomas fotograafina osales. Peol muutuvad Fotografiska ruumid neljaks saaliks - main floor, queen vibe, hall of fame ja level high, kus astuvad üles Rulers Of The Deep, Ellip LIVE ja rida säravaid DJsid, kes mängivad muusikat varahommikuni. Legendaarseid VIBE pidusid sajandivahetusest meenutab toonane perfomance artist Ene-Liis Semper.

