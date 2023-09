FOTOUUDIS | Õhtuleht käis koolinoortele lehetarkusi jagamas

Neljapäeva hommikul sõitiski Õhtulehe tiim (koosseisus foto- ja videoosakonna juht Mari Luud, fotograaf Stanislav Moškov, meelelahutusosakonna juht ja ajakirjanik Geidi Raud, sama osakonna toimetaja Helen Reinhold ja uudistetoimetuse vanemreporter Marvel Riik, kes on ka sealse kooli vilistlane) Paidesse, et ägedate ajakirjandushuviliste noortega kohtuda.

Meid ootas ees 13 paari säravaid silmi ja teravaid kõrvu, mis võtsid huviga infot uudise koostamise, reportaaži kirjutamise, fotode ja videote tegemise ning ajalehe küljendamise kohta vastu. Kuigi noored ei loe paberlehte suuresti, oli tore kuulda, et mõni neist hoiab silma peal meie sotsiaalmeediakanalitel ning et me oleme veebiväljaandes kirjutanud nende lemmikinimestest. Olgu neiks siis osavad arvutimängurid, suunamudijad või sportlased.