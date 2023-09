Indrek Neivelt: „Ütlen ausalt – mina ei taha selles ühiskonnas elada. Ausõna, ma tahaksin selle rongi pealt maha saada.“

Tallinna Jaani kiriku vestlussarjas „Loodud sõna õhtu“ on Janek Mäggi jutukaaslasteks arvamusliidrid ja mõtisklejad erinevatelt elualadelt. Uue hooaja avaõhtul arutleb Indrek Neivelt, kas raha teeb õnnelikuks ning miks mõni saab kerge vaevaga rikkaks ja teine pingutab naba paigast ära, aga kasu pole sellest midagi. Mäggi uurib, kas õnnestumine on seotud inimese isikuomaduste, teadmiste, intelligentsuse ja vaimse võimekusega või on edukuse taga muidki faktoreid.