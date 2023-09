HÜVA NÕU | Millised on tööle värbamise 10 käsku? Personalileidja jagab näpunäiteid

Laura rõhutab, et esimese asjana tuleb läbi mõelda, kes on see inimene, keda tahame leida. See kõlab ehk enesestmõistetavana, aga tihti pannakse kuulutuses kirja, millist inimest enam-vähem vaja on, detailidesse süübimata. Kui ei tea, keda otsid, saadki seinast seina kandidaate. Tuleb mõelda välja ideaalse töötaja profiil nii täpselt kui võimalik. Kuidas see käib?