ÕL VIDEO | VIBE 25 | Helen Mahmastol: meid peeti hulludeks, et selliste pidude korraldamise Eestis ette võtsime

Reede öösel muutuvad Fotografiska ruumid neljaks saaliks: main floor, queen vibe, hall of fame ja level high, kus astuvad üles Rulers Of The Deep, Ellip LIVE ja rida säravaid DJsid, kes mängivad muusikat varahommikuni. Taltsutamatu, vaba, häbitu! Peol serveeritakse armastust ja hedonismi. Uskuge, see pole heietamine, vaid uue mälestuse sünd.