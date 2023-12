LUGEMISSOOVITUS: kaks kohustuslikku raamatut müstikahuvilistele

Alkeemialt püüab veidi saladusloori kergitada Tartu Ülikooli kaasprofessorite Kurmo Konsa ja Meelis Friedenthali sulest ilmunud „Alkeemia ajaloost“. Mahukas teos uurib seda valdkonda lähtuvalt tänapäeva ajaloolisest vaatenurgast ning alkeemia on vaatluse all osana maailmast, kus see eksisteeris.

Mõistatuslik, jõuline ja liigutav „Egiptuse surnute raamat“ on kogu ajaloo üks vanemaid ja mõjukamaid tekste, koosnedes palvetest, lausungitest ja saatesõnadest, millega egiptlased oma lahkunuid teispoolsuse elu retkele saatsid.