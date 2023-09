UHKE VÄRK! Mart Sander sai enda valdusse Raimond Valgrele kuulunud akordioni: „Natuke võttis käe värisema küll. Võimalik, et just sellel pillil on sündinud „Sinilind“…“

Eestlaste jaoks on Raimond Valgre kui rahvuslik aare. Kuid kas võib olla, et oleme helilooja legendist valinud ainult endale sobivad peatükid ning unustanud selle, mis nõuaks mugavustsoonist väljatulekut? Multitalent Mart Sander leiab, et Valgre traagilise lõpu eest oleks tulnud vastutada ka eesti kultuuritegelastel. „Need ei olnud NKVD või KGB timukad, kes Valgre laule puruks rebisid. Need olid Eesti funktsionärid, heliloojad, Valgre kolleegid,“ põrutab ta.