Mõisnikepaari Arvo ja Aiki Haugi viisid kokku traagilised eluvapustused

„Hüppasime autosse, aga enne kohalejõudmist tegin korraks peatuse Aruküla varemetes õigeusu kiriku juures. Auto juurde tagasi jõudes vaatan, et naine väriseb ja on näost täiesti kaame. Küsides arglikult, et kas ma mõisa kohta luiskasin ning olen hoopis kiriku ostnud,“ meenutab Arvo muiates ühte kõledat kevadpäeva aastal 2007, mil liisk langes ning ees terendas ärev teadmatus.