Angelina annab värskes intervjuus mõista, et Brad traumeeris nende lapsi

Joliel ja Pittil on kuus last: adopteerimise teel tulnud Maddox (22), Pax (19) ja Zahara (18) ning näitlejapaari bioloogilised järeltulijad Shiloh (17) ja kaksikud Vivienne ja Knox (15).

Jolie rääkis Vogue'i intervjuus, et tunneb end viimasel ajal veidi rõhutuna, ehkki on lansseerimas uut ja erilist moefirmat Atelier Jolie. „Ma pole 48aastaselt ikka veel selgusele jõudnud, kes ma olen. Küllap olen inimesena üleminekujärgus. Tunnen, et ma pole mõnes mõttes kümme aastat mina ise olnud, aga ma ei taha sellest pikemalt rääkida.“ Näitlejanna annab mõista, et elu on viimastel aastatel olnud raske ka tema lastele. „Meil oli vaja kõvasti paraneda. Me pole ikka veel jalgealust leidnud,“ ütleb ta ja tema sõnadest kõlab etteheide eksabikaasa Brad Pitti aadressil.