„MÕELDA VAID, AINULT MINU ARMASTAMISE EEST!“ Organist Maris Oidekivi meelest mõjus tema kihlatu Jaan Tammsalu kõrvaldamine õpetajakohalt nii rängalt, et kogudus sipleb võlgades

Vaimulik Jaan Tammsalu ümber lahvatanud eraeluline skandaal viis tema kõrvalejäämiseni Tallinna Jaani koguduse teenimisest, mis omakorda on hõrendanud kirikuskäijate ridu. Paljud koguduseliikmed loobusid kiriku toetamisest ning maksmata arved hakkasid kuhjuma. „Selle kiriku hävitamise töö on olnud armutu. Ja mõelda vaid, üksnes minu armastamise eest…“ leiab Tammsalu organistist kihlatu Maris Oidekivi oma blogis, et selleni on viinud kirikuvalitsuse otsused.