Teledraama „Estonia“ rootslasest režissöör: sari peaks avama Rootsi vaatajate silmad, et tegemist polnud pelgalt meie riigi katastroofiga

Vahimadrus Janeki osatäitja, näitleja Kaspar Velberg sõnas „Pealtnägijale“: „Sa ikkagi tajud, et kõigis kolmes rahvas on mingisugune – võib-olla erinev – aga mingi valu, mis võtab tragöödiate puhul põlvkondade kaupa aega, et paraneda. Arvan, et sarja loojad on selle projekti puhul väga taktitundeliselt lähenenud. Et mitte visata õhku uusi teooriaid, mida kellelegi otseselt vaja ei ole, või kummutada vanasid. Nad keskenduvad sellele, et mis on sellise tragöödia järelmõjud.“