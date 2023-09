VIDEO | RÄPINA KONTSERDILT „THE VOICE'I“! Eestistunud ooperilaulja Germán: hispaanlased on väga tulised armastajad, seega tuli mul siin ümber harjuda

„Mulle väga meeldib eestlastele esineda, kuigi publikuna on nad kindlasti vaiksemad kui hispaanlased. Samas ma naudin Eestis olles vaikust, hispaanlased on nii emotsionaalsed, räägivad liiga palju ja väsitavad mind ära. Tunnen, et olen 11 aastaga muutunud eestlaseks,“ jutustab ooperilaulja Germán Gholami Torres-Pardo, kes tegi just koos kahe teise muusikuga võimsa ja meeldejääva etteaste Saksamaa talendisaates „The Voice“. Kuidas ta sinna pääses?