„PUUDUTA MIND“ ERISAADE | Eesti anomalistika grand old man Igor Volke: õnneks elame ajastul, kus võib kõigest vabalt rääkida, kaasaarvatud UFOdest

Eesti anomalistika grand old man Igor Volke esitles oma uut raamatut X-FAILID. Raamatus on poole sajandi jooksul kogutud anomalistika saladused. Teos on tõepoolest massiivne. Seda võib nimetada Volke elutööks. „See raamat on sündinud abikaasa abil ja laste toel Nõmme ja Pääsküla metsade sügavuses,“ tunnistab mees. „Materjal on kogutud aastakümnete jooksul.“

