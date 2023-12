ÕL TV | Euroopa parima dokfilmi teinud Anna Hints: „Olen palunud, et vanaema ennast mulle unes ilmutaks, ja siis ta on seda teinud.“

„Savvusanna sõsarate“ režissöör Anna Hints tunnistab, et ebamugavused, pinged ja häbi on teemad, mis teda loominguliselt käivitavad. Just Setomaal on ta endaga kõige ausam. „Kuidagi nii kisub siia. Kui siia tulen, olen ja leelotan, käin ohvrikivide juures ja suitsusaunas, siis tunnen, et olen jälle üks kogu sellest suurest tervikust ja mul on midagi ka teistele edasi anda, mille pealt luua. Ja kui siia tulen, siis tunnen esivanemate väge oma selja taga,“ räägib ta.

