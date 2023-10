Marian Keyesi raamat „Täiskasvanud“ (Eesti Raamat, 2023) räägib Caseyde perekonna kolmest vennast ning nende abikaasadest ja lastest. Nende elud on täis glamuuri, kuid klantsiva pealispinna all on tegelikkus oluliselt süngem. Sellal kui ühed omavahel nagistama kipuvad, muutuvad teiste omavahelised suhted liiga lähedaseks. Lisaks on igaühel tegu iseenda probleemidega, mida tuleb teiste – ja sageli ka enda – eest varjata. Kõike õnnestub ohjes hoida seni, kuni Edi naine Cara saab peapõrutuse ega suuda enam oma mõtteid endale hoida. Üksainus hooletu märkus, mis on pillatud Johnny sünnipäevapeol, kus kõik kohal viibivad, paneb Cara nende saladusi välja laduma.

Olgu hoiatatud, et teos on mahukas – 590 lehekülge – ja tegelasi on nii palju, et kõigi meeldejätmine võtab aega; lisaks on ka algus üksjagu veniv ja läheb veidi aega, enne kui lugu hoo üles saab. Kuid kõigile, keda paeluvad romaanid, kus saab nii nutta kui naerda (neid hetki mahub ligi 600 leheküljele omajagu), on see kindlasti mõnus lugemine.