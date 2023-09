JÄLLE UUS SOENG! Monaco vürstinna fännidel on tema kameeleonliku muutumise kohta oma teooria

45aastane Monaco vürstinna on end tänavu tõestanud täieliku stiilikameeleonina - Albert II abikaasa soeng ja juustevärv on korduvalt muutunud. Kroonitud peade seas pole nii radikaalsed stiilihüpped levinud. Kuna Charlene'il on seljataga heitlus raskete tervisehäiretega ja üleväsimusega, mida ta ravis Šveitsi erakliinikus, meenub paljudele tema paari aasta tagune šokeeriv soeng, millele järgnes tervisekrahh. Toona sahistati, et Charlene'i ja Alberti abielu on kriisi viinud järjekordne sohilapsekahtlustus - abieluväliseid lapsi on vürstil kaks ning keegi naine püüdvat kohtus tõestada, et Monaco vürst on ka tema tütre isa.