Hollywoodi stsenaristid lõpetasid ligi viis kuud kestnud streigi

USA stsenaristide ametiühing Writers Guild of America teatas oma avalduses, et ametiühingu juhid hääletasid üksmeelselt streigi lõpetamise poolt. Nüüd peavad gildi 11 500 hääletama, kas võtta vastu Ameerika filmi- ja teleprodutsentide liidu AMPTP pakutud kolmeaastane leping, mis pakub neile palgatõusu ning ka kaitset tehisintellekti kasutamise vastu, vahendab BBC News.

Spetsialistide andmeil on 2. mail alanud streik, millega 13. juulil ühines ka USA ekraaninäitlejate ametiühing oma 160 000 liikmega, läinud USA majandusele maksma umbes viis miljardit dollarit. Vaidluse tõttu seiskusid mitmete menusarjade võtted, nagu „Billions“, „The Handmaid's Tale“, „Stranger Things“, „The Last of Us“ jt. Samuti kadusid eetrist mitmed jutusaated.