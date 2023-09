VIDEO | Hääbuva mõistusega Bruce Willise eest hoolitsev abikaasa: „Kas Bruce on oma dementsusest teadlik? Raske öelda ...“

„Dementsus on perehaigus,“ tunnistab superstaar Bruce Willise (68) abikaasa Emma Heming Willis (45) värskes intervjuus. Kahe väikese tüdruku emast on saanud oma dementse mehe hooldaja. Keegi ei aima, kui palju pisaraid ta on aastate jooksul patja nutnud. Kuid miks nimetab Emma Bruce'i diagnoosi mõnes mõttes õnnistuseks?