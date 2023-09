MOEDAAMID: Charlize Theron käis koos transsoolise tütrega Diori sõud vaatamas

Theron adopteeris 2012. aastal Jacksoni üksikemana. Mõni aasta hiljem täienes nende pere teise tütre Augustiga (9). Näitlejanna on rääkinud, kuidas Jackson kuulutas talle kolmeaastaselt, et on tüdruk. „Jah, ka mina arvasin, et ta on poiss,“ märkis Theron 2019. aasta intervjuus ajakirjaniku pärimise peale. „Mul on kaks imekaunist tütart, keda ma nagu iga teine lapsevanem tahan kaitsta ja õitsemas näha. Nad sündisid sellisena, nagu nad on, ja pole minu otsustada, millises maailma otsas nad suureks saades end leiavad või kelleks nad saada tahavad.“