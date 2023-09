KURNAV DEPRESSIOON: Kaupo ütleb, et sügavasse auku ei saa ta langeda, sest tööl on vaja käia. Aga vahel võtab sünge meeleolu ka tööl võimust. „Ülemus ütles hiljaaegu, et olen kuidagi veider. Jalutas mööda, aga ma isegi ei märganud teda, lihtsalt jõllitasin enda ette,“ kirjeldab ta. „Aga noh, see hoog läheb jälle üle.“ Foto : Remo Tõnismäe

MASENDUS TAPAB: „Kõik muudkui räägivad, et otsi abi. Aga kus kurat see abi on?!“